سعر SHIBAAI (SHIBAAI)
سعر SHIBAAI (SHIBAAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBAAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHIBAAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.00K
- تغيير سعر SHIBAAI خلال اليوم هو -12.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHIBAAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHIBAAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHIBAAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHIBAAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.05%
|30 يوم
|$ 0
|-80.01%
|60 يوم
|$ 0
|-89.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHIBAAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
-12.05%
+4.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIBA AI stands out as the most meme-worthy cryptocurrency out there. While dog and frog themed coins have had their moment, it's now SHIBA AI's turn to seize the spotlight.
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