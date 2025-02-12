سعر Shiba V Pepe (SHEPE)
سعر Shiba V Pepe (SHEPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shiba V Pepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.44
- تغيير سعر Shiba V Pepe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shiba V Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba V Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba V Pepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba V Pepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-27.76%
|60 يوم
|$ 0
|-48.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba V Pepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shiba VS Pepe, who will win? $SHEPE is aiming to start the communities battle the (VS) Trend.
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