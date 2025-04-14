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سعر Shiba Saga (SHIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.90K . يتم تحديث سعر SHIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shiba Saga الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shiba Saga خلال اليوم هو -3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 280.08M

أداء سعر Shiba Saga (SHIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.69% 30 يوم $ 0 -66.25% 60 يوم $ 0 -69.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shiba Saga (SHIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba Saga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.785605$ 0.785605 $ 0.785605 تغير السعر (1 ساعة) +0.36% تغير السعر (1يوم) -3.69% تغير السعر (7 أيام) -35.24%

معلومات سوق Shiba Saga (SHIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: