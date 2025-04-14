سعر Shiba Saga (SHIA)
سعر Shiba Saga (SHIA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.90K. يتم تحديث سعر SHIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shiba Saga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Shiba Saga خلال اليوم هو -3.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 280.08M
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خلال اليوم، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba Saga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.69%
|30 يوم
|$ 0
|-66.25%
|60 يوم
|$ 0
|-69.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba Saga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-3.69%
-35.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
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