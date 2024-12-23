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سعر Shiba Predator (QOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M . يتم تحديث سعر QOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shiba Predator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10K - تغيير سعر Shiba Predator خلال اليوم هو -4.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00T

أداء سعر Shiba Predator (QOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.25% 30 يوم $ 0 -23.00% 60 يوم $ 0 +9.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shiba Predator (QOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba Predator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -4.25% تغير السعر (7 أيام) -18.38%

معلومات سوق Shiba Predator (QOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: