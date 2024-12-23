سعر Shiba Predator (QOM)
سعر Shiba Predator (QOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.62M. يتم تحديث سعر QOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shiba Predator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10K
- تغيير سعر Shiba Predator خلال اليوم هو -4.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QOM.
خلال اليوم، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba Predator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.25%
|30 يوم
|$ 0
|-23.00%
|60 يوم
|$ 0
|+9.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba Predator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-4.25%
-18.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QOM is the Shiba Predator, it is a community token whose function is to flip the Shiba Market cap.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QOM إلى AUD
A$--
|1 QOM إلى GBP
￡--
|1 QOM إلى EUR
€--
|1 QOM إلى USD
$--
|1 QOM إلى MYR
RM--
|1 QOM إلى TRY
₺--
|1 QOM إلى JPY
¥--
|1 QOM إلى RUB
₽--
|1 QOM إلى INR
₹--
|1 QOM إلى IDR
Rp--
|1 QOM إلى PHP
₱--
|1 QOM إلى EGP
￡E.--
|1 QOM إلى BRL
R$--
|1 QOM إلى CAD
C$--
|1 QOM إلى BDT
৳--
|1 QOM إلى NGN
₦--
|1 QOM إلى UAH
₴--
|1 QOM إلى VES
Bs--
|1 QOM إلى PKR
Rs--
|1 QOM إلى KZT
₸--
|1 QOM إلى THB
฿--
|1 QOM إلى TWD
NT$--
|1 QOM إلى CHF
Fr--
|1 QOM إلى HKD
HK$--
|1 QOM إلى MAD
.د.م--