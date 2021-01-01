توكنوميكس Shiba Classic (SHIBC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shiba Classic (SHIBC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shiba Classic (SHIBC) Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. الموقع الرسمي: https://shibaclassic.io اشتر SHIBC الآن!

توكنوميكس Shiba Classic (SHIBC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shiba Classic (SHIBC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 325.75K $ 325.75K $ 325.75K إجمالي العرض: $ 597.90T $ 597.90T $ 597.90T العرض المتداول: $ 597.90T $ 597.90T $ 597.90T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 325.75K $ 325.75K $ 325.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Shiba Classic (SHIBC)

توكنوميكس Shiba Classic (SHIBC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shiba Classic (SHIBC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHIBC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHIBC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHIBC، استكشف السعر المباشر لتوكن SHIBC!

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