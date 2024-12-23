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سعر Shiba Classic (SHIBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M . يتم تحديث سعر SHIBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shiba Classic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28M - تغيير سعر Shiba Classic خلال اليوم هو +70.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00T

أداء سعر Shiba Classic (SHIBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +70.06% 30 يوم $ 0 +198.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shiba Classic (SHIBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -10.36% تغير السعر (1يوم) +70.06% تغير السعر (7 أيام) +106.60%

معلومات سوق Shiba Classic (SHIBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: