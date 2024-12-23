سعر Shiba Classic (SHIBC)
سعر Shiba Classic (SHIBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.98M. يتم تحديث سعر SHIBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shiba Classic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28M
- تغيير سعر Shiba Classic خلال اليوم هو +70.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00T
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خلال اليوم، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shiba Classic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+70.06%
|30 يوم
|$ 0
|+198.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shiba Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.36%
+70.06%
+106.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.
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