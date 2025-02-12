سعر SHIBA BSC (SHIBSC)
سعر SHIBA BSC (SHIBSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHIBA BSC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.54
- تغيير سعر SHIBA BSC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHIBA BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHIBA BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHIBA BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHIBA BSC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.27%
|60 يوم
|$ 0
|-17.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHIBA BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+4.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHIBSC is a decentralized, community driven, fair launched Meme Token on BSC. It is a decentralized community experiment. At the time of launch, 67% of the tokens has been burnt, and the remaining 33% of the tokens will be provided to the liquidity pool and locked permanently. Everyone has to buy on PancakeSwap, this means devs have no more rights for ownership than anybody else in the world. Many events will be launched together with our brother SHIB. In the near future, we will launch Shiba BSC mining and NFT.
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