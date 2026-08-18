سعر Shiba Armstrong اليوم

السعر المباشر لمشروع Shiba Armstrong (SHIBA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBA.

يحتل Shiba Armstrong حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 129,717، مع عرض متداول قدره 10.00B SHIBA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01457833، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shiba Armstrong (SHIBA)

القيمة السوقية $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.72K$ 129.72K $ 129.72K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shiba Armstrong هي $ 129.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIBA يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.72K.