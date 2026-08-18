سعر Shib Owes You اليوم

السعر المباشر لمشروع Shib Owes You (SOU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOU.

يحتل Shib Owes You حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,521، مع عرض متداول قدره 1.00B SOU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00149062، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOU بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-1.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shib Owes You (SOU)

القيمة السوقية $ 27.52K$ 27.52K $ 27.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.52K$ 27.52K $ 27.52K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shib Owes You هي $ 27.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOU يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.52K.