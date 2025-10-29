معلومات سعر Shib Original Vision (SOV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -2.33% تغير السعر (7 أيام) -3.15% تغير السعر (7 أيام) -3.15%

سعر Shib Original Vision (SOV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOV على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOV -0.19% على مدار الساعة الماضية، -2.33% على مدار 24 ساعة، و -3.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Shib Original Vision (SOV)

القيمة السوقية $ 182.94K$ 182.94K $ 182.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 323.69K$ 323.69K $ 323.69K إمداد دورة التداول 113.44T 113.44T 113.44T إجمالي العرض 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shib Original Vision هي $ 182.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOV يبلغ 113.44T، مع إجمالي عرض 200706133340071.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 323.69K.