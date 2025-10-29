سعر Shib Original Vision المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SOV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SOV بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Shib Original Vision المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SOV إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SOV بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SOV

معلومات سعر SOV

الموقع الرسمي لـ SOV

اقتصاد توكن SOV

توقعات سعر SOV

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Shib Original Vision

سعر Shib Original Vision (SOV)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SOV إلى USD:

--
----
-2.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Shib Original Vision (SOV) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:12:54 (UTC+8)

معلومات سعر Shib Original Vision (SOV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-2.33%

-3.15%

-3.15%

سعر Shib Original Vision (SOV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SOV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSOV على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SOV -0.19% على مدار الساعة الماضية، -2.33% على مدار 24 ساعة، و -3.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Shib Original Vision (SOV)

$ 182.94K
$ 182.94K$ 182.94K

--
----

$ 323.69K
$ 323.69K$ 323.69K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shib Original Vision هي $ 182.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOV يبلغ 113.44T، مع إجمالي عرض 200706133340071.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 323.69K.

سجل سعر Shib Original Vision (SOV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shib Original Vision مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shib Original Vision مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shib Original Vision مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shib Original Vision مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.33%
30 يوم$ 0-25.78%
60 يوم$ 0-46.69%
90 يوم$ 0--

ما هو Shib Original Vision ( SOV )

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Shib Original Vision (SOV)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Shib Original Vision (USD)

كم ستكون قيمة Shib Original Vision (SOV) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Shib Original Vision (SOV) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Shib Original Vision.

تحقق الآن من توقعات سعر Shib Original Vision!

عملة SOV إلى العملات المحلية

توكنوميكس Shib Original Vision (SOV)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Shib Original Vision (SOV) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SOV والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Shib Original Vision (SOV)

كم يساوي Shib Original Vision (SOV) اليوم؟
سعر SOV المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SOV إلى USD الحالي؟
سعر SOV إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Shib Original Vision ؟
القيمة السوقية لعملة SOV هي $ 182.94K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SOV؟
العرض المتداول لتوكن SOV هو 113.44T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SOV؟
حقق SOV سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SOV؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SOV.
ما هو حجم تداول SOV؟
حجم تداول SOV المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SOV هذا العام؟
قد يرتفع SOV هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SOV لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:12:54 (UTC+8)

تحديثات Shib Original Vision (SOV) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,912.27
$112,912.27$112,912.27

-1.50%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.22
$3,993.22$3,993.22

-2.52%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04171
$0.04171$0.04171

-10.18%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.99
$193.99$193.99

-2.46%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1845
$3.1845$3.1845

-17.44%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.22
$3,993.22$3,993.22

-2.52%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,912.27
$112,912.27$112,912.27

-1.50%

شعار Solana

Solana

SOL

$193.99
$193.99$193.99

-2.46%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6499
$2.6499$2.6499

+0.52%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19342
$0.19342$0.19342

-3.17%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08500
$0.08500$0.08500

+4,150.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002366
$0.00002366$0.00002366

+264.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.310
$2.310$2.310

+208.00%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000470
$0.000000000000000000000470$0.000000000000000000000470

+176.47%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000195
$0.0000000195$0.0000000195

+126.74%