سعر ShezmuUSD (SHEZUSD)
سعر ShezmuUSD (SHEZUSD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.71M. يتم تحديث سعر SHEZUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShezmuUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61K
- تغيير سعر ShezmuUSD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.02B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHEZUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHEZUSD.
خلال اليوم، كان سعر ShezmuUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShezmuUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShezmuUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShezmuUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-98.16%
|60 يوم
|$ 0
|-98.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShezmuUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shezmu is the first multi-asset CDP being built atop LayerZero. Deposit and borrow against yield-bearing assets and NFTs at Shezmu. Core Features 1. Hybrid CDP Platform: - Borrowing Against NFTs and Yield-Bearing Tokens: Users can use their NFTs and Yield-Bearing Tokens as collateral to secure loans, unlocking liquidity without relinquishing ownership of their valuable digital assets. - Dynamic Collateral Management: Oasis supports a wide array of both NFTs and Yield-Bearing Tokens, ensuring users can maximize their assets' potential. 2. Bonding: Users can participate in our bonding mechanism, providing liquidity to the platform in exchange for above-market returns. 3. Cross-Chain Swaps: Shezmu supports cross-chain swaps, enabling users to bridge and swap assets across different blockchain networks effortlessly into Shezmu. 4. Shezmu-Pegged NFTs: Shezmu introduces a unique pegged model for NFTs, where users can burn Shezmu tokens to earn guardian NFTs that emit rewards. The NFTs may also be borrowed against in Oasis, allowing for a complete loop within our ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHEZUSD إلى AUD
A$--
|1 SHEZUSD إلى GBP
￡--
|1 SHEZUSD إلى EUR
€--
|1 SHEZUSD إلى USD
$--
|1 SHEZUSD إلى MYR
RM--
|1 SHEZUSD إلى TRY
₺--
|1 SHEZUSD إلى JPY
¥--
|1 SHEZUSD إلى RUB
₽--
|1 SHEZUSD إلى INR
₹--
|1 SHEZUSD إلى IDR
Rp--
|1 SHEZUSD إلى PHP
₱--
|1 SHEZUSD إلى EGP
￡E.--
|1 SHEZUSD إلى BRL
R$--
|1 SHEZUSD إلى CAD
C$--
|1 SHEZUSD إلى BDT
৳--
|1 SHEZUSD إلى NGN
₦--
|1 SHEZUSD إلى UAH
₴--
|1 SHEZUSD إلى VES
Bs--
|1 SHEZUSD إلى PKR
Rs--
|1 SHEZUSD إلى KZT
₸--
|1 SHEZUSD إلى THB
฿--
|1 SHEZUSD إلى TWD
NT$--
|1 SHEZUSD إلى CHF
Fr--
|1 SHEZUSD إلى HKD
HK$--
|1 SHEZUSD إلى MAD
.د.م--