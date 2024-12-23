سعر ShezmuETH (SHEZETH)
سعر ShezmuETH (SHEZETH) المباشر لليوم هو USD 2,588.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 502.47K. يتم تحديث سعر SHEZETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShezmuETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 209.83K
- تغيير سعر ShezmuETH خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 194.48
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خلال اليوم، كان سعر ShezmuETH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShezmuETH مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShezmuETH مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShezmuETH مقابل USD هو $ 0 .
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|التغيير (USD)
|التغيير (%)
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اكتشف أحدث تحليلات سعر ShezmuETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shezmu is the first multi-asset CDP being built atop LayerZero. Deposit and borrow against yield-bearing assets and NFTs at Shezmu. Core Features 1. Hybrid CDP Platform: - Borrowing Against NFTs and Yield-Bearing Tokens: Users can use their NFTs and Yield-Bearing Tokens as collateral to secure loans, unlocking liquidity without relinquishing ownership of their valuable digital assets. - Dynamic Collateral Management: Oasis supports a wide array of both NFTs and Yield-Bearing Tokens, ensuring users can maximize their assets' potential. 2. Bonding: Users can participate in our bonding mechanism, providing liquidity to the platform in exchange for above-market returns. 3. Cross-Chain Swaps: Shezmu supports cross-chain swaps, enabling users to bridge and swap assets across different blockchain networks effortlessly into Shezmu. 4. Shezmu-Pegged NFTs: Shezmu introduces a unique pegged model for NFTs, where users can burn Shezmu tokens to earn guardian NFTs that emit rewards. The NFTs may also be borrowed against in Oasis, allowing for a complete loop within our ecosystem.
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