سعر ShezmuBTC (SHEZBTC)
سعر ShezmuBTC (SHEZBTC) المباشر لليوم هو USD 122,886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.00K. يتم تحديث سعر SHEZBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShezmuBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 948.34
- تغيير سعر ShezmuBTC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.05
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خلال اليوم، كان سعر ShezmuBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShezmuBTC مقابل USD هو $ +85,659.3944154000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShezmuBTC مقابل USD هو $ +85,659.3944154000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShezmuBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +85,659.3944154000
|+69.71%
|60 يوم
|$ +85,659.3944154000
|+69.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShezmuBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+69.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shezmu introduces a groundbreaking hybrid Collateralized Debt Position (CDP) platform that innovatively combines the capabilities of both NFTs and Yield-Bearing Tokens. Our platform allows users to borrow against both NFTs and Yield-Bearing Tokens, providing unparalleled flexibility and liquidity in the digital asset space. In addition to the core CDP functionality, our project offers a suite of utilities designed to enhance user experience and asset value.
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