سعر Shezmu (SHEZMU)
سعر Shezmu (SHEZMU) المباشر لليوم هو USD 2.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.28M. يتم تحديث سعر SHEZMU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shezmu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.46K
- تغيير سعر Shezmu خلال اليوم هو -14.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M
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خلال اليوم، كان سعر Shezmu مقابل USD هو $ -0.332435079316601 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shezmu مقابل USD هو $ -0.5216367720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shezmu مقابل USD هو $ +0.0123318000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shezmu مقابل USD هو $ -1.4633624933847842 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.332435079316601
|-14.00%
|30 يوم
|$ -0.5216367720
|-25.57%
|60 يوم
|$ +0.0123318000
|+0.60%
|90 يوم
|$ -1.4633624933847842
|-41.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shezmu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.91%
-14.00%
-11.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.
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