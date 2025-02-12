سعر Sherk (SHERK)
سعر Sherk (SHERK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHERK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sherk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.75
- تغيير سعر Sherk خلال اليوم هو -5.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sherk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sherk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sherk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sherk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.22%
|30 يوم
|$ 0
|-97.63%
|60 يوم
|$ 0
|-97.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sherk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-5.22%
-89.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sherk is a memecoin built on the Ethereum blockchain, taking inspiration from popular meme coins while offering a unique twist. Representing a shark, Sherk symbolizes power, agility, and dominance in the crypto ocean. This playful yet strategic character adds a layer of fun to the Ethereum ecosystem, blending humor with the decentralized finance (DeFi) world. By capturing the imagination of the community, Sherk positions itself within the expanding trend of meme coins, aiming to build a loyal and engaged user base.
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