سعر SheiShei (SHEI)
سعر SheiShei (SHEI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SheiShei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.71
- تغيير سعر SheiShei خلال اليوم هو -20.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHEI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHEI.
خلال اليوم، كان سعر SheiShei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SheiShei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SheiShei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SheiShei مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.40%
|30 يوم
|$ 0
|-36.77%
|60 يوم
|$ 0
|-46.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SheiShei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.60%
-20.40%
-24.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHEI SHEI the Dog is a twist on Famous Shiba inu meme coin SHEISHEI Token merges the beloved Siba meme with the charm of Shiba cultural elements, resulting in a refreshing and captivating synthesis that pays homage to tradition while embracing the future. Join us on an exhilarating journey that’s unlike any other in the crypto space. SHEISHEI Token isn’t just a digital asset; it’s an experience that allows you to be part of a movement that’s rewriting the rules of engagement.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHEI إلى AUD
A$--
|1 SHEI إلى GBP
￡--
|1 SHEI إلى EUR
€--
|1 SHEI إلى USD
$--
|1 SHEI إلى MYR
RM--
|1 SHEI إلى TRY
₺--
|1 SHEI إلى JPY
¥--
|1 SHEI إلى RUB
₽--
|1 SHEI إلى INR
₹--
|1 SHEI إلى IDR
Rp--
|1 SHEI إلى PHP
₱--
|1 SHEI إلى EGP
￡E.--
|1 SHEI إلى BRL
R$--
|1 SHEI إلى CAD
C$--
|1 SHEI إلى BDT
৳--
|1 SHEI إلى NGN
₦--
|1 SHEI إلى UAH
₴--
|1 SHEI إلى VES
Bs--
|1 SHEI إلى PKR
Rs--
|1 SHEI إلى KZT
₸--
|1 SHEI إلى THB
฿--
|1 SHEI إلى TWD
NT$--
|1 SHEI إلى CHF
Fr--
|1 SHEI إلى HKD
HK$--
|1 SHEI إلى MAD
.د.م--