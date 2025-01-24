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سعر Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) المباشر لليوم هو USD 0.00015339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.82K . يتم تحديث سعر MSHEESHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sheesha Finance Polygon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 877.04 - تغيير سعر Sheesha Finance Polygon خلال اليوم هو -8.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 383.45M

أداء سعر Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ -0.0000338572 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ -0.0000372816 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ -0.0002762839322463569 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.29% 30 يوم $ -0.0000338572 -22.07% 60 يوم $ -0.0000372816 -24.30% 90 يوم $ -0.0002762839322463569 -64.30%

تحليل سعر Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sheesha Finance Polygon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00013815$ 0.00013815 $ 0.00013815 24 ساعة مرتفع $ 0.00026181$ 0.00026181 $ 0.00026181 عالية طوال الوقت $ 0.02965669$ 0.02965669 $ 0.02965669 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -8.29% تغير السعر (7 أيام) -23.08%

معلومات سوق Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: