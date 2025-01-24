سعر Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA)
سعر Sheesha Finance Polygon (MSHEESHA) المباشر لليوم هو USD 0.00015339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.82K. يتم تحديث سعر MSHEESHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sheesha Finance Polygon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 877.04
- تغيير سعر Sheesha Finance Polygon خلال اليوم هو -8.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 383.45M
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خلال اليوم، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ -0.0000338572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ -0.0000372816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sheesha Finance Polygon مقابل USD هو $ -0.0002762839322463569 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.29%
|30 يوم
|$ -0.0000338572
|-22.07%
|60 يوم
|$ -0.0000372816
|-24.30%
|90 يوم
|$ -0.0002762839322463569
|-64.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sheesha Finance Polygon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.14%
-8.29%
-23.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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￡0.000122712
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€0.0001457205
|1 MSHEESHA إلى USD
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₺0.005476023
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