سعر Sheesh ($SHEESH)
سعر Sheesh ($SHEESH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.56K. يتم تحديث سعر $SHEESH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sheesh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.06
- تغيير سعر Sheesh خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.99M
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خلال اليوم، كان سعر Sheesh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sheesh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sheesh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sheesh مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-19.93%
|60 يوم
|$ 0
|-0.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sheesh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.03%
-12.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHEESH is a CTO (community take over) by a cryptocurrency pioneer who started mining BTC all the way back in 2009. The $SHEESH CTO team have taken a stance against the significant rise in illegitimate projects and aim to restore some trust and credibility to the memecoin world. Our goal is to become one of the most popular, memorable and timeless meme tokens on the market through constant evolution and adaptation.
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