توكنوميكس Sheerluck AI (SHEERLUCK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sheerluck AI (SHEERLUCK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sheerluck AI (SHEERLUCK) Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese. الموقع الرسمي: https://docs.sheerluck.ai اشتر SHEERLUCK الآن!

توكنوميكس Sheerluck AI (SHEERLUCK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sheerluck AI (SHEERLUCK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.78K $ 18.78K $ 18.78K إجمالي العرض: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M العرض المتداول: $ 991.69M $ 991.69M $ 991.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.93K $ 18.93K $ 18.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00566233 $ 0.00566233 $ 0.00566233 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Sheerluck AI (SHEERLUCK)

توكنوميكس Sheerluck AI (SHEERLUCK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sheerluck AI (SHEERLUCK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHEERLUCK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHEERLUCK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHEERLUCK، استكشف السعر المباشر لتوكن SHEERLUCK!

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