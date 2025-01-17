سعر Sheerluck AI (SHEERLUCK)
سعر Sheerluck AI (SHEERLUCK) المباشر لليوم هو USD 0.0045211. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.33M. يتم تحديث سعر SHEERLUCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sheerluck AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M
- تغيير سعر Sheerluck AI خلال اليوم هو -7.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 958.66M
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خلال اليوم، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ -0.00034078831837788 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00034078831837788
|-7.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sheerluck AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+34.75%
-7.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.
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