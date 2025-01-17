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سعر Sheerluck AI (SHEERLUCK) المباشر لليوم هو USD 0.0045211 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.33M . يتم تحديث سعر SHEERLUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sheerluck AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M - تغيير سعر Sheerluck AI خلال اليوم هو -7.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 958.66M

أداء سعر Sheerluck AI (SHEERLUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ -0.00034078831837788 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sheerluck AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00034078831837788 -7.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sheerluck AI (SHEERLUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sheerluck AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00335515$ 0.00335515 $ 0.00335515 24 ساعة مرتفع $ 0.00525563$ 0.00525563 $ 0.00525563 عالية طوال الوقت $ 0.00566233$ 0.00566233 $ 0.00566233 تغير السعر (1 ساعة) +34.75% تغير السعر (1يوم) -7.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Sheerluck AI (SHEERLUCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: