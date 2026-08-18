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سعر Sheep Wif Hat المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SWIF هي 78,336 USD. تابع تحديثات أسعار SWIF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Sheep Wif Hat المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SWIF هي 78,336 USD. تابع تحديثات أسعار SWIF إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SWIF

معلومات سعر SWIF

ما هو SWIF

الموقع الرسمي لـ SWIF

اقتصاد توكن SWIF

توقعات سعر SWIF

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شعار Sheep Wif Hat

سعر Sheep Wif Hat (SWIF)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SWIF إلى USD:

$0.00008966
$0.00008966$0.00008966
+2.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Sheep Wif Hat (SWIF) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:44:06 (UTC+8)

سعر Sheep Wif Hat اليوم

السعر المباشر لمشروع Sheep Wif Hat (SWIF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWIF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWIF.

يحتل Sheep Wif Hat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 78,336، مع عرض متداول قدره 873.20M SWIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWIF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03214702، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWIF بمقدار +1.66% خلال الساعة الماضية و-7.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sheep Wif Hat (SWIF)

$ 78.34K
$ 78.34K$ 78.34K

--
----

$ 78.34K
$ 78.34K$ 78.34K

873.20M
873.20M 873.20M

873,199,194.274361
873,199,194.274361 873,199,194.274361

القيمة السوقية الحالية لـ Sheep Wif Hat هي $ 78.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWIF يبلغ 873.20M، مع إجمالي عرض 873199194.274361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 78.34K.

سجل سعر Sheep Wif Hat بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03214702
$ 0.03214702$ 0.03214702

$ 0
$ 0$ 0

+1.66%

+2.48%

-7.40%

-7.40%

سجل سعر Sheep Wif Hat (SWIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sheep Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sheep Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sheep Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sheep Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.48%
30 يوم$ 0-10.88%
60 يوم$ 0-13.49%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Sheep Wif Hat

Sheep Wif Hat (SWIF) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SWIF في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSheep Wif Hat (SWIF) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Sheep Wif Hat نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Sheep Wif Hat الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SWIF للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Sheep Wif Hat.

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المصدر Sheep Wif Hat (SWIF)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Sheep Wif Hat

ما هو السعر الحالي لـ Sheep Wif Hat؟

يتداول Sheep Wif Hat بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 2.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب SWIF؟

مع قيمة سوقية تبلغ $78336، يحتل SWIF المرتبة #6203 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Sheep Wif Hat؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من SWIF؟

هناك 873199194.274361 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب Sheep Wif Hat بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن Sheep Wif Hat بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.03214702، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على SWIF؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل SWIF في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Sheep Wif Hat

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:44:06 (UTC+8)

تحديثات Sheep Wif Hat (SWIF) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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