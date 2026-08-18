سعر Sheep Wif Hat اليوم

السعر المباشر لمشروع Sheep Wif Hat (SWIF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWIF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWIF.

يحتل Sheep Wif Hat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 78,336، مع عرض متداول قدره 873.20M SWIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWIF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03214702، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWIF بمقدار +1.66% خلال الساعة الماضية و-7.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sheep Wif Hat (SWIF)

القيمة السوقية $ 78.34K$ 78.34K $ 78.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 78.34K$ 78.34K $ 78.34K إمداد دورة التداول 873.20M 873.20M 873.20M إجمالي العرض 873,199,194.274361 873,199,194.274361 873,199,194.274361

القيمة السوقية الحالية لـ Sheep Wif Hat هي $ 78.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWIF يبلغ 873.20M، مع إجمالي عرض 873199194.274361. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 78.34K.