سعر SHEBOSHIS (SHEB)
سعر SHEBOSHIS (SHEB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHEB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHEBOSHIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.39
- تغيير سعر SHEBOSHIS خلال اليوم هو -3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SHEBOSHIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHEBOSHIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHEBOSHIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHEBOSHIS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.32%
|30 يوم
|$ 0
|-42.97%
|60 يوم
|$ 0
|-53.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHEBOSHIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.59%
-3.32%
-22.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHEBOSHIS $SHEB THE SHIB'S LOVER
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