سعر SHAWK (SHAWK)
سعر SHAWK (SHAWK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.91K. يتم تحديث سعر SHAWK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHAWK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.64
- تغيير سعر SHAWK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.60M
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خلال اليوم، كان سعر SHAWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHAWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHAWK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHAWK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.46%
|60 يوم
|$ 0
|+1.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHAWK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ABOUT SHAWK Shawk nimbly crosses its waters, lured by the aromatic scent of the bloody market, it quickly shoots towards its prey and eats all red dips coming across him. Shawk Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Shawk is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. So join us today and become a part of the Shawk community. Together, we will build, grow, and prosper.
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