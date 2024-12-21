سعر Sharp AI (SHARP)
سعر Sharp AI (SHARP) المباشر لليوم هو USD 0.00192943. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M. يتم تحديث سعر SHARP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sharp AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.51K
- تغيير سعر Sharp AI خلال اليوم هو +5.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ -0.0000092379 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ -0.0008654226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.35%
|30 يوم
|$ -0.0000092379
|-0.47%
|60 يوم
|$ -0.0008654226
|-44.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sharp AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.21%
+5.35%
-3.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHARP - AI Sports Picks with a 61% win rate. Join the top 1% and become a winning bettor. No gimmicks, just results. The AI That Turns Sports Bettors into Winners Top iGaming insiders and veterans train our advanced AI, giving you the ultimate tool for predictive sports betting. Our team of casino industry insiders and veteran sports traders has developed the world’s most advanced AI sports betting model, achieving an estimated 60% win rate. We've analyzed millions of bets, focusing on the top 500 winning bettors across several major sportsbooks, uncovering their key strategies. By interviewing dozens of these top winners, we've refined our model to create a predictive tool offering the best sports picks you can get. This gives you the edge to start winning consistently and join the top 1% of bettors. Sharp AI is the first Web3 project that truly combines AI and GambleFi to generate real profits, not just a marketing gimmick. The picks speak for themselves, offering you a chance to get in on this groundbreaking opportunity early.
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