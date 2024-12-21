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سعر Sharp AI (SHARP) المباشر لليوم هو USD 0.00192943 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.93M . يتم تحديث سعر SHARP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sharp AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.51K - تغيير سعر Sharp AI خلال اليوم هو +5.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Sharp AI (SHARP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ -0.0000092379 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ -0.0008654226 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sharp AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.35% 30 يوم $ -0.0000092379 -0.47% 60 يوم $ -0.0008654226 -44.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sharp AI (SHARP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sharp AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00167024$ 0.00167024 $ 0.00167024 24 ساعة مرتفع $ 0.00193353$ 0.00193353 $ 0.00193353 عالية طوال الوقت $ 0.00522182$ 0.00522182 $ 0.00522182 تغير السعر (1 ساعة) +2.21% تغير السعر (1يوم) +5.35% تغير السعر (7 أيام) -3.13%

معلومات سوق Sharp AI (SHARP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: