سعر Sharky Sharkx (SHARK)
سعر Sharky Sharkx (SHARK) المباشر لليوم هو USD 0.00022051. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.51K. يتم تحديث سعر SHARK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sharky Sharkx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.45K
- تغيير سعر Sharky Sharkx خلال اليوم هو -21.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHARK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHARK.
خلال اليوم، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sharky Sharkx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.06%
-21.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHARK إلى AUD
A$0.0003484058
|1 SHARK إلى GBP
￡0.000176408
|1 SHARK إلى EUR
€0.0002094845
|1 SHARK إلى USD
$0.00022051
|1 SHARK إلى MYR
RM0.0009636287
|1 SHARK إلى TRY
₺0.0078655917
|1 SHARK إلى JPY
¥0.0342826897
|1 SHARK إلى RUB
₽0.0216496718
|1 SHARK إلى INR
₹0.0190123722
|1 SHARK إلى IDR
Rp3.5566124053
|1 SHARK إلى PHP
₱0.0128689636
|1 SHARK إلى EGP
￡E.0.0111203193
|1 SHARK إلى BRL
R$0.0013032141
|1 SHARK إلى CAD
C$0.0003153293
|1 SHARK إلى BDT
৳0.0268404772
|1 SHARK إلى NGN
₦0.3434729913
|1 SHARK إلى UAH
₴0.0092239333
|1 SHARK إلى VES
Bs0.01234856
|1 SHARK إلى PKR
Rs0.0613547024
|1 SHARK إلى KZT
₸0.1140169006
|1 SHARK إلى THB
฿0.0074245717
|1 SHARK إلى TWD
NT$0.0072283178
|1 SHARK إلى CHF
Fr0.000198459
|1 SHARK إلى HKD
HK$0.0017177729
|1 SHARK إلى MAD
.د.م0.0021962796