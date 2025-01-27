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سعر Sharky Sharkx (SHARK) المباشر لليوم هو USD 0.00022051 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.51K . يتم تحديث سعر SHARK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sharky Sharkx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 219.45K - تغيير سعر Sharky Sharkx خلال اليوم هو -21.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Sharky Sharkx (SHARK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sharky Sharkx مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sharky Sharkx (SHARK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sharky Sharkx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.000184$ 0.000184 $ 0.000184 24 ساعة مرتفع $ 0.00031404$ 0.00031404 $ 0.00031404 عالية طوال الوقت $ 0.00031404$ 0.00031404 $ 0.00031404 تغير السعر (1 ساعة) -3.06% تغير السعر (1يوم) -21.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Sharky Sharkx (SHARK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: