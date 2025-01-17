سعر SharkBee (SBEE)
سعر SharkBee (SBEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SBEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SharkBee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.02
- تغيير سعر SharkBee خلال اليوم هو +1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SharkBee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SharkBee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SharkBee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SharkBee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.66%
|30 يوم
|$ 0
|-21.95%
|60 يوم
|$ 0
|-48.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SharkBee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+1.66%
+1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SBEE, an ERC-20 token on Mainnet, is an initiative to reward the regenerative community within the Ethereum and broader blockchain ecosystem. Launched with an airdrop to ethos-aligned builders, content creators, and users across the Ethereum ecosystem, our mission is to empower those committed to leveraging blockchain technology for societal benefits and a sustainable future. $SBEE represents a unique confluence of regenerative principles and blockchain technology, striving to make a meaningful, positive impact on the Ethereum ecosystem and beyond.
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