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سعر Shard of Notcoin NFT bond (WNOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WNOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shard of Notcoin NFT bond الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77 - تغيير سعر Shard of Notcoin NFT bond خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shard of Notcoin NFT bond (WNOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.15% 30 يوم $ 0 -26.22% 60 يوم $ 0 -68.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shard of Notcoin NFT bond (WNOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shard of Notcoin NFT bond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) +58.62%

معلومات سوق Shard of Notcoin NFT bond (WNOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: