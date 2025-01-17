سعر Shard of Notcoin NFT bond (WNOT)
سعر Shard of Notcoin NFT bond (WNOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WNOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shard of Notcoin NFT bond الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.77
- تغيير سعر Shard of Notcoin NFT bond خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shard of Notcoin NFT bond مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-26.22%
|60 يوم
|$ 0
|-68.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shard of Notcoin NFT bond: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.15%
+58.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Token 1:1 backed by Notcoin bonds through Notcoin NFT bonds locked in Shardify.app smart contract
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