سعر Shanum (SHAN)
سعر Shanum (SHAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shanum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.22
- تغيير سعر Shanum خلال اليوم هو -24.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHAN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHAN.
خلال اليوم، كان سعر Shanum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shanum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shanum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shanum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.81%
|30 يوم
|$ 0
|-1.29%
|60 يوم
|$ 0
|-27.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shanum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-24.81%
-0.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shanum is the decentralized finance platform Build on Binance smartchain allow user to stake & farming shan token, Shanum NFT Marketplace Platform allow user to trade non-fungible tokens (NFTs) in the form of digital collectibles asset NFT & Stake NFT earning reward Shan Token. Shanum Token is here to provide financial solutions that reach worldwide and can access many creative financial industries
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHAN إلى AUD
A$--
|1 SHAN إلى GBP
￡--
|1 SHAN إلى EUR
€--
|1 SHAN إلى USD
$--
|1 SHAN إلى MYR
RM--
|1 SHAN إلى TRY
₺--
|1 SHAN إلى JPY
¥--
|1 SHAN إلى RUB
₽--
|1 SHAN إلى INR
₹--
|1 SHAN إلى IDR
Rp--
|1 SHAN إلى PHP
₱--
|1 SHAN إلى EGP
￡E.--
|1 SHAN إلى BRL
R$--
|1 SHAN إلى CAD
C$--
|1 SHAN إلى BDT
৳--
|1 SHAN إلى NGN
₦--
|1 SHAN إلى UAH
₴--
|1 SHAN إلى VES
Bs--
|1 SHAN إلى PKR
Rs--
|1 SHAN إلى KZT
₸--
|1 SHAN إلى THB
฿--
|1 SHAN إلى TWD
NT$--
|1 SHAN إلى CHF
Fr--
|1 SHAN إلى HKD
HK$--
|1 SHAN إلى MAD
.د.م--