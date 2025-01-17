سعر Shanghai Inu (SHANG)
سعر Shanghai Inu (SHANG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHANG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shanghai Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر Shanghai Inu خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shanghai Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shanghai Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shanghai Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shanghai Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-49.59%
|60 يوم
|$ 0
|+58.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shanghai Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+0.11%
+43.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ethereum's Shanghai upgrade is one of the biggest and most anticipated blockchain developments in crypto history.The futuristic cyborg hybrid dog $SHANG will benefit immensely from this.Become part of a unique meme token project designed to impress with its awesome utilities like Liquid ETH staking, Al implementation and many other things. Artificial intelligence will play tremendous role in the world in the future, and Shanghai Inu will provide first-class services in this field in time.As a 100% community-based project, it is our vision that $SHANG will get full attention in the crypto space and will fall into the hands of many investors with its eye-catching name and design!
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