سعر Shambala (BALA)
سعر Shambala (BALA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BALA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shambala الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.55
- تغيير سعر Shambala خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shambala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shambala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shambala مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shambala مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.80%
|30 يوم
|$ 0
|-2.54%
|60 يوم
|$ 0
|+7.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shambala: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.80%
+0.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shambala, a legend that has long existed-the earth is hollow, there is a reverse world centered on the underground sun. In Shambala society, the identity of people, social relationships, land and property, commodity consumption, recreational activities, games, etc., are all realized by various NFTs. This society has its own economic system-using BALA tokens, with the help of infrastructure such as BalaSwap and Market, all NFT social elements are connected and operated to form a diversified organic society.
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