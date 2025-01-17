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سعر Shakita Inu (SHAK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shakita Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.09 - تغيير سعر Shakita Inu خلال اليوم هو +2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shakita Inu (SHAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shakita Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shakita Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shakita Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shakita Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.41% 30 يوم $ 0 -85.59% 60 يوم $ 0 -82.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shakita Inu (SHAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shakita Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00792315$ 0.00792315 $ 0.00792315 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +2.41% تغير السعر (7 أيام) -78.34%

معلومات سوق Shakita Inu (SHAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: