توكنوميكس Shakey AI (SHAKEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Shakey AI (SHAKEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Shakey AI (SHAKEY) Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases. الموقع الرسمي: https://shakeyos.ai الوثيقة البيضاء: https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf اشتر SHAKEY الآن!

توكنوميكس Shakey AI (SHAKEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Shakey AI (SHAKEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 50.03K $ 50.03K $ 50.03K إجمالي العرض: $ 964.17M $ 964.17M $ 964.17M العرض المتداول: $ 964.17M $ 964.17M $ 964.17M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.03K $ 50.03K $ 50.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00220598 $ 0.00220598 $ 0.00220598 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Shakey AI (SHAKEY)

توكنوميكس Shakey AI (SHAKEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Shakey AI (SHAKEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SHAKEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SHAKEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SHAKEY، استكشف السعر المباشر لتوكن SHAKEY!

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