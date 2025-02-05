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سعر Shakey AI (SHAKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00135111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.35M . يتم تحديث سعر SHAKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shakey AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 371.16K - تغيير سعر Shakey AI خلال اليوم هو +35.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Shakey AI (SHAKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shakey AI مقابل USD هو $ +0.00035425 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shakey AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shakey AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shakey AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00035425 +35.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shakey AI (SHAKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shakey AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00162111$ 0.00162111 $ 0.00162111 عالية طوال الوقت $ 0.00162111$ 0.00162111 $ 0.00162111 تغير السعر (1 ساعة) -3.38% تغير السعر (1يوم) +35.54% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Shakey AI (SHAKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: