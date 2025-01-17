سعر Shakaka (SHKK)
سعر Shakaka (SHKK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHKK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shakaka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 163.03
- تغيير سعر Shakaka خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shakaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shakaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shakaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shakaka مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-11.92%
|60 يوم
|$ 0
|-3.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shakaka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+4.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shakaka represents all the BS the average investor has to put up with, from political agendas and market ma- nipulation to undisclosed teams and rug pulls. This project is a rallying point where a community unites, plac- ing our trust in a meme coin that goes against the grain. No promises, no rug pulls, no research, no BS. Just Shakaka. By stripping away the noise and deception that plague the crypto world, Shakaka offers a refreshing alternative. It is a platform where transparency and straightforwardness reign supreme, allowing investors to enjoy the ride without worrying about hidden agendas or dubious practices. With Shakaka, what you see is what you get – a true community-driven meme coin where fun and trust are the foundations.
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