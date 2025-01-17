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سعر ShadowSwap Token (SHDW) المباشر لليوم هو USD 0.01643124 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHDW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ShadowSwap Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.71K - تغيير سعر ShadowSwap Token خلال اليوم هو +8.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ShadowSwap Token (SHDW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.0013243 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.0001557188 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.0019282421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.003750958877063917 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0013243 +8.77% 30 يوم $ +0.0001557188 +0.95% 60 يوم $ +0.0019282421 +11.74% 90 يوم $ +0.003750958877063917 +29.58%

تحليل سعر ShadowSwap Token (SHDW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ShadowSwap Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01446719$ 0.01446719 $ 0.01446719 24 ساعة مرتفع $ 0.01646386$ 0.01646386 $ 0.01646386 عالية طوال الوقت $ 8.32$ 8.32 $ 8.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +8.77% تغير السعر (7 أيام) +15.41%

معلومات سوق ShadowSwap Token (SHDW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: