سعر ShadowSwap Token (SHDW)
سعر ShadowSwap Token (SHDW) المباشر لليوم هو USD 0.01643124. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHDW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShadowSwap Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.71K
- تغيير سعر ShadowSwap Token خلال اليوم هو +8.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.0013243 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.0001557188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.0019282421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShadowSwap Token مقابل USD هو $ +0.003750958877063917 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0013243
|+8.77%
|30 يوم
|$ +0.0001557188
|+0.95%
|60 يوم
|$ +0.0019282421
|+11.74%
|90 يوم
|$ +0.003750958877063917
|+29.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShadowSwap Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+8.77%
+15.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShadowSwap is a one-stop decentralized trading protocol which utilizes the security, scalability, and decentralization of the Core blockchain, creating an open and safe marketplace for traders, liquidity providers, and developers.
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