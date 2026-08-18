سعر Shadows Of Hope اليوم

السعر المباشر لمشروع Shadows Of Hope (SOH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOH.

يحتل Shadows Of Hope حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 31,039، مع عرض متداول قدره 986.22M SOH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00116377، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOH بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و-6.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shadows Of Hope (SOH)

القيمة السوقية $ 31.04K$ 31.04K $ 31.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.04K$ 31.04K $ 31.04K إمداد دورة التداول 986.22M 986.22M 986.22M إجمالي العرض 986,222,821.1335618 986,222,821.1335618 986,222,821.1335618

القيمة السوقية الحالية لـ Shadows Of Hope هي $ 31.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOH يبلغ 986.22M، مع إجمالي عرض 986222821.1335618. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.04K.