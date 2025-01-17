سعر Shadowladys DN404 ($SHADOW)
سعر Shadowladys DN404 ($SHADOW) المباشر لليوم هو USD 16.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SHADOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shadowladys DN404 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.95
- تغيير سعر Shadowladys DN404 خلال اليوم هو +1.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ +0.285264 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ -3.9007852250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ -5.9674655500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ -21.724762500809334 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.285264
|+1.73%
|30 يوم
|$ -3.9007852250
|-23.28%
|60 يوم
|$ -5.9674655500
|-35.62%
|90 يوم
|$ -21.724762500809334
|-56.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadowladys DN404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.73%
+2.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHADOW Shadowladys is a 10k pfp DN404 with novel utility derived from the new 404 tech! Using the most upgraded form of erc404s to bring perfected gas efficient and longevity! Developed by the @Sprotoladys team with an established NFT community and long time supporters.
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