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سعر Shadowladys DN404 ($SHADOW) المباشر لليوم هو USD 16.75 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $SHADOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shadowladys DN404 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 251.95 - تغيير سعر Shadowladys DN404 خلال اليوم هو +1.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shadowladys DN404 ($SHADOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ +0.285264 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ -3.9007852250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ -5.9674655500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadowladys DN404 مقابل USD هو $ -21.724762500809334 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.285264 +1.73% 30 يوم $ -3.9007852250 -23.28% 60 يوم $ -5.9674655500 -35.62% 90 يوم $ -21.724762500809334 -56.46%

تحليل سعر Shadowladys DN404 ($SHADOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadowladys DN404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 16.39$ 16.39 $ 16.39 24 ساعة مرتفع $ 16.86$ 16.86 $ 16.86 عالية طوال الوقت $ 113.06$ 113.06 $ 113.06 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.73% تغير السعر (7 أيام) +2.81%

معلومات سوق Shadowladys DN404 ($SHADOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: