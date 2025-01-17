سعر ShadowGold (SDG)
سعر ShadowGold (SDG) المباشر لليوم هو USD 0.00410756. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SDG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShadowGold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.40
- تغيير سعر ShadowGold خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ShadowGold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShadowGold مقابل USD هو $ -0.0005102037 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShadowGold مقابل USD هو $ -0.0008802266 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShadowGold مقابل USD هو $ -0.001748802841534812 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ -0.0005102037
|-12.42%
|60 يوم
|$ -0.0008802266
|-21.42%
|90 يوم
|$ -0.001748802841534812
|-29.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShadowGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+0.73%
+9.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShadowFi allows users to offramp crypto from BSC to real-world private spending via Visa and Mastercard, away from the floodlights of surveillance capitalism. ShadowFi introduces a dynamic LP Engine called ShadowStrike, which uses excessive liquidity to aggressively reduce total supply and prevent over liquification.
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