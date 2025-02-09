سعر sFortuna Token (SFORT)
سعر sFortuna Token (SFORT) المباشر لليوم هو USD 0.01549878. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SFORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sFortuna Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62
- تغيير سعر sFortuna Token خلال اليوم هو -7.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ -0.00127796805662085 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ +0.0162990765 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ -0.0018051785 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ -0.002425123692996616 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00127796805662085
|-7.61%
|30 يوم
|$ +0.0162990765
|+105.16%
|60 يوم
|$ -0.0018051785
|-11.64%
|90 يوم
|$ -0.002425123692996616
|-13.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sFortuna Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-7.61%
-20.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Fortuna Token is a, fun, and free for delegators, loyalty reward system. That comes with its own #NFT exhibitions, auctions, and most importantly it is the native token of Pixel Chain Olympics, a first ever true blockchain game. “Users keep their $FLR & $SGB delegated trustles and without risk at Flare Oracle while spending Fortuna Tokens on game cards and game room fees. The token is currently running for 2 years on Flares canary network Songbird and soon to relaunch on main net. While the sFortuna will remain on the canary network for testing and more.
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