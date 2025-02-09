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سعر sFortuna Token (SFORT) المباشر لليوم هو USD 0.01549878 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SFORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sFortuna Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62 - تغيير سعر sFortuna Token خلال اليوم هو -7.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر sFortuna Token (SFORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ -0.00127796805662085 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ +0.0162990765 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ -0.0018051785 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sFortuna Token مقابل USD هو $ -0.002425123692996616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00127796805662085 -7.61% 30 يوم $ +0.0162990765 +105.16% 60 يوم $ -0.0018051785 -11.64% 90 يوم $ -0.002425123692996616 -13.53%

تحليل سعر sFortuna Token (SFORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sFortuna Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01548942$ 0.01548942 $ 0.01548942 24 ساعة مرتفع $ 0.01716076$ 0.01716076 $ 0.01716076 عالية طوال الوقت $ 0.0363387$ 0.0363387 $ 0.0363387 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.61% تغير السعر (7 أيام) -20.77%

معلومات سوق sFortuna Token (SFORT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: