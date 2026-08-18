سعر SEXY ANIMALCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANIMAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANIMAL.

يحتل SEXY ANIMALCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,969.54، مع عرض متداول قدره 1000.00M ANIMAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANIMAL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANIMAL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SEXY ANIMALCOIN (ANIMAL)

القيمة السوقية $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,998,995.0 999,998,995.0 999,998,995.0

القيمة السوقية الحالية لـ SEXY ANIMALCOIN هي $ 10.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANIMAL يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999998995.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.97K.