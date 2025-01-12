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سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA)

USD

مخطط سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA) المباشر

$0.458418
$0.458418$0.458418
+0.10%(1D)

سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA) لليوم

سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA) المباشر لليوم هو USD 0.458418. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 771.77K. يتم تحديث سعر SEVILLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sevilla Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.43K
- تغيير سعر Sevilla Fan Token خلال اليوم هو +0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.68M

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أداء سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ +0.00053016 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ -0.0888411333 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ -0.0828224259 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ -0.1837444716531691 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00053016+0.12%
30 يوم$ -0.0888411333-19.37%
60 يوم$ -0.0828224259-18.06%
90 يوم$ -0.1837444716531691-28.61%

تحليل سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sevilla Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.438681
$ 0.438681$ 0.438681

$ 0.464117
$ 0.464117$ 0.464117

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

+0.00%

+0.12%

-7.27%

معلومات سوق Sevilla Fan Token (SEVILLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 771.77K
$ 771.77K$ 771.77K

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

1.68M
1.68M 1.68M

ما هو Sevilla Fan Token ( SEVILLA )

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

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عملة SEVILLA إلى العملات المحلية

1 SEVILLA إلى AUD
A$0.74263716
1 SEVILLA إلى GBP
0.37131858
1 SEVILLA إلى EUR
0.44466546
1 SEVILLA إلى USD
$0.458418
1 SEVILLA إلى MYR
RM2.05829682
1 SEVILLA إلى TRY
16.2279972
1 SEVILLA إلى JPY
¥72.27876606
1 SEVILLA إلى RUB
46.58902134
1 SEVILLA إلى INR
39.50187906
1 SEVILLA إلى IDR
Rp7,515.04797792
1 SEVILLA إلى PHP
27.046662
1 SEVILLA إلى EGP
￡E.23.150109
1 SEVILLA إلى BRL
R$2.80551816
1 SEVILLA إلى CAD
C$0.66012192
1 SEVILLA إلى BDT
56.16995754
1 SEVILLA إلى NGN
714.04562934
1 SEVILLA إلى UAH
19.46901246
1 SEVILLA إلى VES
Bs24.296154
1 SEVILLA إلى PKR
Rs128.22868296
1 SEVILLA إلى KZT
243.06239196
1 SEVILLA إلى THB
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Fr0.41716038
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