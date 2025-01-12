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سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA) المباشر لليوم هو USD 0.458418 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 771.77K . يتم تحديث سعر SEVILLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sevilla Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.43K - تغيير سعر Sevilla Fan Token خلال اليوم هو +0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.68M

أداء سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ +0.00053016 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ -0.0888411333 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ -0.0828224259 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sevilla Fan Token مقابل USD هو $ -0.1837444716531691 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00053016 +0.12% 30 يوم $ -0.0888411333 -19.37% 60 يوم $ -0.0828224259 -18.06% 90 يوم $ -0.1837444716531691 -28.61%

تحليل سعر Sevilla Fan Token (SEVILLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sevilla Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.438681$ 0.438681 $ 0.438681 24 ساعة مرتفع $ 0.464117$ 0.464117 $ 0.464117 عالية طوال الوقت $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +0.12% تغير السعر (7 أيام) -7.27%

معلومات سوق Sevilla Fan Token (SEVILLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: