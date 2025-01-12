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سعر ServeFi AI (SEAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.98K . يتم تحديث سعر SEAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ServeFi AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.16 - تغيير سعر ServeFi AI خلال اليوم هو -15.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر ServeFi AI (SEAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ServeFi AI مقابل USD هو $ -0.000132365514759313 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ServeFi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ServeFi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ServeFi AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000132365514759313 -15.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ServeFi AI (SEAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ServeFi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02787386$ 0.02787386 $ 0.02787386 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -15.93% تغير السعر (7 أيام) -48.62%

معلومات سوق ServeFi AI (SEAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: