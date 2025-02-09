سعر Serious Coin ($SERIOUS)
سعر Serious Coin ($SERIOUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $SERIOUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Serious Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.41
- تغيير سعر Serious Coin خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Serious Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Serious Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Serious Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Serious Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-39.22%
|60 يوم
|$ 0
|-46.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Serious Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.74%
-33.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme coin season is over. It’s time to get $SERIOUS Serious Coin ($SERIOUS) is a serious project. Utilizing revolutionary blockchain technology, Serious Coin is recreating and redefining what a “serious” investment looks like in the modern age. Through simple and elegant design, clear articulation, and efficient execution, the team at Serious Coin endeavors to drive blockchain adoption and provide education in ways that are fun and easily accessible to the masses.
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