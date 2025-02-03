سعر SERBIAN DANCING LADY (СЕРБСКАЯЛЕ)
سعر SERBIAN DANCING LADY (СЕРБСКАЯЛЕ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر СЕРБСКАЯЛЕ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SERBIAN DANCING LADY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.98
- تغيير سعر SERBIAN DANCING LADY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SERBIAN DANCING LADY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SERBIAN DANCING LADY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SERBIAN DANCING LADY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SERBIAN DANCING LADY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.95%
|60 يوم
|$ 0
|-25.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SERBIAN DANCING LADY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+2.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Serbian Dancing Lady crypto project delves deep into the fascinating, mysterious, and eerie folklore of Serbia. Stemming from an incident that supposedly took place on 26th September 1998, the lore caught attention once more when a video surfaced in 2019 depicting a woman, allegedly brandishing a knife, dancing eerily through the streets of Serbia. The legend is twofold; on one hand, she is associated with Mira, a woman who would run in front of cars and pedestrians with threats, and on the other hand, she is known as "The Dancing Shadow" – a love-stricken spirit roaming the Serbian countryside with a morbid prediction for those who encounter her. The crypto project uses this legend as its backdrop, intertwining the ethereal and mysterious with the modern world of cryptocurrency. Those interested can easily purchase the $сербскаяледи token using Ethereum, ensuring they adjust the slippage to a minimum of 3%. With its unique theme and intriguing backstory, the Serbian Dancing Lady project offers a fresh and captivating approach to the world of crypto tokens.
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