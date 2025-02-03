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سعر SEOR Network (SEOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SEOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SEOR Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.08K - تغيير سعر SEOR Network خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SEOR Network (SEOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.96% 30 يوم $ 0 -3.97% 60 يوم $ 0 +12.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SEOR Network (SEOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SEOR Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.05964$ 0.05964 $ 0.05964 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) -3.55%

معلومات سوق SEOR Network (SEOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: