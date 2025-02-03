سعر SEOR Network (SEOR)
سعر SEOR Network (SEOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SEOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SEOR Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.08K
- تغيير سعر SEOR Network خلال اليوم هو -0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SEOR Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.96%
|30 يوم
|$ 0
|-3.97%
|60 يوم
|$ 0
|+12.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SEOR Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-0.96%
-3.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SEOR is the next generation of decentralized Web3.0 application technology development infrastructure, which aims to provide users and developers of Web3.0 with an easy-to-use blockchain technology development platform.
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