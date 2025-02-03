سعر Sentra ($STRA)
سعر Sentra ($STRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $STRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sentra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.65
- تغيير سعر Sentra خلال اليوم هو -7.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sentra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sentra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sentra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sentra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.19%
|30 يوم
|$ 0
|-33.84%
|60 يوم
|$ 0
|-62.54%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Sentra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-7.19%
-24.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sentra is an AI voice that predicts the market by capturing emotions driving Web3, turning trends into opportunities and insights. Our platform is built on neuromorphic models, which are inspired by how the human brain functions. This allows us to process information more efficiently and intelligently than traditional computing methods. We help users et clear insights based on through detailed analyses and accurate predictions.Sentra uses advanced technology to sort through all this data and filter out what's unreliable. It gives you accurate and trustworthy insights
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