سعر Sentio AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Sentio AI (SEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SEN.

يحتل Sentio AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,885، مع عرض متداول قدره 100.00M SEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.789754، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SEN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+24.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.16.

معلومات سوق Sentio AI (SEN)

القيمة السوقية $ 59.89K$ 59.89K $ 59.89K الحجم (24 ساعة) $ 75.16$ 75.16 $ 75.16 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.89K$ 59.89K $ 59.89K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sentio AI هي $ 59.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.16. العرض المتداول لـ SEN يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.89K.