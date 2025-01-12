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سعر Sentinel Chain (SENC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.24K . يتم تحديث سعر SENC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sentinel Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.10 - تغيير سعر Sentinel Chain خلال اليوم هو +5.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 309.09M

أداء سعر Sentinel Chain (SENC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.12% 30 يوم $ 0 -16.00% 60 يوم $ 0 -17.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sentinel Chain (SENC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sentinel Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.22051$ 0.22051 $ 0.22051 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +5.12% تغير السعر (7 أيام) -9.23%

معلومات سوق Sentinel Chain (SENC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: