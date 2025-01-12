سعر Sentinel Chain (SENC)
سعر Sentinel Chain (SENC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.24K. يتم تحديث سعر SENC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sentinel Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.10
- تغيير سعر Sentinel Chain خلال اليوم هو +5.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 309.09M
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خلال اليوم، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sentinel Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.12%
|30 يوم
|$ 0
|-16.00%
|60 يوم
|$ 0
|-17.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sentinel Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+5.12%
-9.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following 1. Insurance 2. Loans 3. Collateral 4. Crowdfunding 5. Community Projects 6. E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain.
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