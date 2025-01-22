سعر Sentiient (SENT)
سعر Sentiient (SENT) المباشر لليوم هو USD 0.00474825. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.70M. يتم تحديث سعر SENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sentiient الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 592.74K
- تغيير سعر Sentiient خلال اليوم هو +276.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20B
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خلال اليوم، كان سعر Sentiient مقابل USD هو $ +0.00348802 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sentiient مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sentiient مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sentiient مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00348802
|+276.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sentiient: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.58%
+276.78%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sentiient is an innovative platform for creating intelligent, customizable agents powered by the ai16z framework and deployed on the HypeEVM blockchain. The platform enables seamless automation of interactions across multiple platforms, such as Twitter, Telegram, and a native forum, while providing users with tools to design agents backed by $SENT liquidity pairs. Sentiient is designed to democratize the creation and deployment of intelligent agents, making them accessible for a wide range of applications.
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