ما هو Sentiient ( SENT )

Sentiient is an innovative platform for creating intelligent, customizable agents powered by the ai16z framework and deployed on the HypeEVM blockchain. The platform enables seamless automation of interactions across multiple platforms, such as Twitter, Telegram, and a native forum, while providing users with tools to design agents backed by $SENT liquidity pairs. Sentiient is designed to democratize the creation and deployment of intelligent agents, making them accessible for a wide range of applications.

المصدر Sentiient (SENT) الموقع الرسمي