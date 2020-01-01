توكنوميكس sentient memes producer (MEMETIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول sentient memes producer (MEMETIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

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توكنوميكس sentient memes producer (MEMETIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار sentient memes producer (MEMETIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 43.91K $ 43.91K $ 43.91K إجمالي العرض: $ 957.13M $ 957.13M $ 957.13M العرض المتداول: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.71K $ 44.71K $ 44.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر sentient memes producer (MEMETIC)

توكنوميكس sentient memes producer (MEMETIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس sentient memes producer (MEMETIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MEMETIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MEMETIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MEMETIC، استكشف السعر المباشر لتوكن MEMETIC!

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